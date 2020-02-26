Çanakkale'de denetimli serbestlik hükümlülerine seminer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de denetimli serbestlik hükümlülerine seminer - Son Dakika

Çanakkale'de denetimli serbestlik hükümlülerine seminer

6 saat önce

Çanakkale'de denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik seminer düzenlendi.

Çanakkale'de denetimli serbestlik hükümlülerine seminer, System.String[]

Çanakkale'de denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik seminer düzenlendi.

Çanakkale Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında hazırlanan "Denetimli Serbestlik Tedbirleri Uygulanan Hükümlülerin Rehberlik ve İyileştirilmesine İlişkin İkili İşbirliği Protokolü" kapsamında denetimli serbestlik tedbirleri uygulanan 25 hükümlüye yönelik seminer verildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde, iş gücü piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

Müdürlükte görevli İş ve Meslek Danışmanı Hayrettin Karacan, eski hükümlülerin uzak kaldıkları iş gücü piyasasına adaptasyonlarını sağlamaları için İŞKUR'un iş arayan danışmanlığı hizmetlerinin önemli olduğunu belirterek, her yıl İŞKUR tarafından açıklanan Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Programlarının kendi işini kuracak olan girişimci adaylarına büyük fırsat sunduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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