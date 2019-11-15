Çanakkale'de deniz patlıcanı operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaçak avlanan 200 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kumburun köyü Taşkapı mevkisi sahilinde kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, söz konusu bölgede kaçak avcılık yapan O.Ç, N.B ve B.G'yi yakaladı, 200 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Şüphelilere ilgili kanuna muhalefet suçundan bin 685 lira para cezası uygulandı.
Deniz patlıcanları ise daha sonra doğal ortama bırakıldı.