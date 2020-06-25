Çanakkale'de deniz patlıcanı operasyonu - Son Dakika

Deniz patlıcanları, Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Geyikli 'deki Odunluk İskelesi'nden denize bırakıldı.

Araçta kaçak avlanan 250 kilogram deniz patlıcanını ele geçirilirken, C.E ile E.B'ye 5 bin lira idari para cezası verildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ezine-Çanakkale kara yolu, Köprübaşı Köyü yakınlarında 35 NJP 15 plakalı aracı durdurdu.

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