Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2) - Son Dakika

Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2)
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FERİBOT SEFERİ İPTALİÇanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
FERİBOT SEFERİ İPTALİ
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.
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