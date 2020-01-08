Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2) - Son Dakika

FERİBOT SEFERİ İPTALİ

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.