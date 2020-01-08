Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2) - Son Dakika

Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2)

6 saat önce

FERİBOT SEFERİ İPTALİÇanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2), System.String[]

FERİBOT SEFERİ İPTALİ

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.


Poyraz Fırtınası, Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
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