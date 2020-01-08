Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Gökçeada'dan saat 13.00, Bozcaada'dan saat 14.00'te feribot seferleri 2 gün aradan sonra yeniden başlayacak. Güney Marmara hattında ise Erdek'ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına saat 11.00'de seferler başladı.

Kuzey Ege Denizi ve Güney Marmara'da Pazartesi ve Salı günleri eitkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe, Bozcaada- Geyikli ve Erdek- Avşa- Marmara- Balıklı- Ekinlik hattlarında feribot seferleri yapılmadı. Bu sabahki seferler de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleşmedi.

Poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 gün sonra Güney Marmara'da Erdek'ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına seferler saat 11.00'de başladı. Kuzey Ege Denizi'nde ise, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00'te, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00'te seferler başlayacak.