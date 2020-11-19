Çanakkale'de deniz ulaşımına poyraz engeli - Son Dakika

Çanakkale'de deniz ulaşımına poyraz engeli
19.11.2020 16:35
KUZEY Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını aksattı.
KUZEY Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını aksattı. Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın sabah yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Çanakkale Boğazı'nda da öğleden sonra şiddetini artırdı. Kordon boyunda dalgalar, rıhtıma vurdu. Fırtına nedeniyle Gökçeada ile Kabatepe arasında ve Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik arasında bugün feribot seferleri yapılamadı. Gökçeada'dan yarın saat 07.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00'daki feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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