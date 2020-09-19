Deniz ve kıyı temizliği etkinliği - Son Dakika

-Deniz ve kıyı temizliği etkinliğinden görüntüler

-Dalgıçların denize atlamalarından ve deniz içerisinde atık toplamak için dalmalarından görüntüler

-Kıyıya çıkartılan atıklar

- Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile röportaj Çanakkale'de deniz ve kıyı temizliği etkinliği

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'de, 'Denizleri Korumaya Evinin Önünden Başla' temasıyla deniz ve kıyı temizliği etkinliği yapıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin öncülüğünde, Çanakkale Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Sahil Grup Komutanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Seahorse Maritime Denizcilik ve Balıkadamlar Spor Kulübü dalgıçlarının katılımıyla Koltukbarınağı İskelesi ve L İskele'de gerçekleşen etkinlikte 60 çuval atık çıkartıldı.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, amaçlarının deniz kirliliğini ve kıyı kirliliğini önlemek olduğunu vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sıfır atık ve deniz kirliliğini önlemek için oldukça faaliyet gösterdiğini ifade eden Bolat, "Bugünkü burada amacımız kıyı kenarında oturan vatandaşlarımızın otururken kullandıkları ambalaj atıklarının denize atarak, kirlenmesinden meydana gelmiş ve oldukça kirlilik oluşturduğundan dolayı böyle bir etkinlik yaparak, farkındalık oluşturarak kıyı kenar temizliğinde örnek bir farkındalık çalışmasıdır. Umarız ki vatandaşlarımız bu davranışlarda bir daha bulunmaz. Kirletmeye engel olur. Temel maksat burada kıyı ve kanarların temiz olması. Yaşanabilir bir çevre oluşması için mücadele etmeliyiz. Bu tamamen vatandaşların bireysel bilinçlenip ortak kültürün oluşmasıyla meydana gelen bir davranıştır. Kısacası hep beraber çevre kirliğini önlemek için çevre kirliliğine engel olacak her türlü davranışta bulunmamız gerekir." dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın ise, "Bugün 19 Eylül Deniz ve Kıyı Temizliği Günü. Bugün dünya genelinde birçok noktada deniz ve kıyı temizliği yapılmakta. Bu yılın teması 'Denizleri korumaya evinin önünden başla'. Bizler de Çanakkale'nin denizcilik şirketi GESTAŞ Deniz Ulaşım olarak, insan yoğunluğunun fazla olduğu Çanakkale İskelesi'nin yanı L İskele ve Koltukbarınağı İskelesi çevresinde 19 kişilik profesyonel dalgıç ekipleriyle deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirdik. Burada amaç farkındalık oluşturmak. Deniz kirliliğinin yüzde 80 oranını karasal atıklar oluşturuyor. Önemli olan kıyılarımızı ve denizlerimizi temiz tutmak, çöpümüzü atmamak. Biz de bu doğrultuda şirketimiz personelleri ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde dalgıç hocalarımız ve bu etkinlikte işbirliği yaptığımız profesyonel dalgıçların desteğiyle farkındalık oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.