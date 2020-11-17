Çanakkale'de deniz yolculukları "HES" kodu ile yapılacak - Son Dakika

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolculukların Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ülke genelinde hastalığın yayılımının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin Çanakkale'deki deniz yolculuğunda da uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Kentte, boğaz ve adalar hattında yolculuk yapacak vatandaşlardan gemilere binişlerde HES kodu isteneceğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri sırasında paylaşacağınız kodunuz, Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak seyahate katılımınız ile ilgili bir engel olup olmadığı kontrol edilecektir. HES kodunu bildirmeyen GESTCARD sahipleri, HES kodu kaydını gişelerimizden yaptırabilmektedir. Kişisel bilgilerini güncellemeyen GESTCARD sahiplerinin ise kart başvuru noktası veya Çanakkale ve Lapseki İskelesi'nden kişisel bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Nakit geçiş yapan yaya yolcularımız ise bilet alımından önce HES kodunu görevli personele göstermek zorundadır."