Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı

Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı

1 saat önce

Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttıÇanakkale'de, denizden yüzerek karaya çıkan domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı

Çanakkale'de, denizden yüzerek karaya çıkan domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eceabat ilçesi Çamburnu mevkii açıklarında, denizde görülen domuz şaşırttı. Denizden yüzerek karaya çıkan domuz, Salih Kocağa ve Gürkan Şal tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, domuz yüzerek karaya çıkıyor, kısa süre sonra da bölgeden uzaklaşıyor.

Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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