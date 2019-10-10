Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı
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Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttıÇanakkale'de, denizden yüzerek karaya çıkan domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
Çanakkale'de denizde görüntülenen domuz şaşırttı
Çanakkale'de, denizden yüzerek karaya çıkan domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Eceabat ilçesi Çamburnu mevkii açıklarında, denizde görülen domuz şaşırttı. Denizden yüzerek karaya çıkan domuz, Salih Kocağa ve Gürkan Şal tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, domuz yüzerek karaya çıkıyor, kısa süre sonra da bölgeden uzaklaşıyor.
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