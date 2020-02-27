Çanakkale'de denizde oluşan kum adasına oturan feribot kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de denizde oluşan kum adasına oturan feribot kurtarıldı

6 saat önce

Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan, iskele önünde oluşan kum adasına oturan özel şirkete ait feribot kurtarıldı.

Çanakkale'de denizde oluşan kum adasına oturan feribot kurtarıldı, System.String[]

Çanakkale'de, Çardak- Gelibolu seferini yapan, iskele önünde oluşan kum adasına oturan özel şirkete ait feribot kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı.

Feribottaki 4 yolcu, tahliye olmak istediklerini belirterek, kaptana bilgi verdi. Bunun üzerine kaptan, durumu Lapseki Kaymakamlığı ve Liman Başkanlığı ile paylaştı.

Gerekli izinlerin verilmesinin ardından yolcular, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-9 isimli hızlı tahlisiye botu ile Lapseki'deki balıkçı barınağına getirildi.

Karaya inen yolcular, olay esnasında bir panik yaşamadıklarını, feribottaki personelin kendilerine yemek ve içecek ikramında bulunduğunu belirtti.

İskeleye yaklaşık 20 metre mesafedeki feribotun kurtarılması için "Arap Kamil" isimli römorkör olay yerine geldi.

Yaklaşık 5,5 saat süren çalışmaların ardından feribot, bulunduğu yerden yüzdürülerek kurtarıldı.

Çardak İskelesine yanaştırılan feribottaki 6 mürettebat, 30 yolcu, 8 tır, 2 otomobil tahliye edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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