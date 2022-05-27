Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

27.05.2022 15:02
Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

Çanakkale'de yasa dışı deniz avcılığına yönelik çalışmalarda, 1614 ahtapot tuzağı denizden temizlendi.

Çanakkale'de yasa dışı deniz avcılığına yönelik çalışmalarda, 1614 ahtapot tuzağı denizden temizlendi.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında, 21 farklı noktaya operasyon düzenlendi.

Dron destekli çalışmada, yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraların mevkileri tespit edildi. Ekipler, 21 farklı mevkideki 1614 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı.

Tuzaklarda bulunan 28 ahtapot denize bırakıldı.

Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı

YORUMLAR
500
Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor Rusya'da taşkınlara neden olan Lena Nehri'ndeki buzullar tedbir amaçlı patlatılıyor Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu Samsun'da denizaltıları tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan cihaz bulundu
Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Çanakkale, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:46:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement