Çanakkale'de Denizden 3 Tonluk Tarihi Çapa Çıkarıldı
11 dakika önce
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında 3 ton ağırlığında tarihi gemi çapası bulundu.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesi açıklarında 3 ton ağırlığında tarihi gemi çapası bulundu. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait Lapseki feribot iskelesinin 3 numaralı rampalarında devam eden inşaat çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların ardından deniz dibine dalış yapan dalgıçlar iskelenin 10 metre açığında büyük bir gemi çapası bulunduğunu fark etti.
Denizden vinç yardımıyla çıkarılan ve 3 ton ağırlığında olduğu belirlenen çapanın zamanla yıpranan bölümleri temizlenerek boyandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
beraberinde Çanakkale Savaşları ve Gelibolu
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
ile Lapseki iskelesine giderek, denizden çıkarılan tarihi çapayı inceledi.
Yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen çapanın, gerekli inceleme ve işlemlerinin ardından Lapseki İskele binası önünde sergileneceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:58 Kaynak: AA
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