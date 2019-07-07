Çanakkale'de denize giren kişi boğuldu
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:05 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Küçükkuyu
beldesine bağlı sahil kesimde, Ali Mustafa Balaban
serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra çevredekiler, çırpındığını gördükleri Balaban'ı güçlükle denizden çıkardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, baygın olan Balaban'ı Edremit ilçesinde özel bir hastaneye kaldırdı. Balaban, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha sonra, Ali Musa Balaban
'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
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