Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de denize giren kişi boğuldu
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Çanakkale'de denize giren kişi boğuldu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Çanakkale'de denize giren kişi boğuldu, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Küçükkuyu beldesine bağlı sahil kesimde, Ali Mustafa Balaban serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra çevredekiler, çırpındığını gördükleri Balaban'ı güçlükle denizden çıkardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baygın olan Balaban'ı Edremit ilçesinde özel bir hastaneye kaldırdı. Balaban, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha sonra, Ali Musa Balaban'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:05 Kaynak: AA
Çanakkale, Küçükkuyu, Ayvacık, Balaban, Güncel
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