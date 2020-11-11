Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi - Son Dakika

Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi

11.11.2020 07:58
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında, başta Marmara Denizi olmak üzere, Çanakkale Boğazı ve adalar çevresi, 18 bin metrekare hayalet ağ ve ahtapot avcılığında kullanılan 10 kilometre uzunluğunda iplerle donatılmış çömlek ile...

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında, başta Marmara Denizi olmak üzere, Çanakkale Boğazı ve adalar çevresi, 18 bin metrekare hayalet ağ ve ahtapot avcılığında kullanılan 10 kilometre uzunluğunda iplerle donatılmış çömlek ile plastik borulardan temizlendi.

?Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek, biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014 yılında 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'ni başlattı. Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilen ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de 2016 yılında çalışmalara başladı.

Proje kapsamında 4 yılda Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında 37 lokasyonda 500 bin metrekarelik alan tarandı. Sualtında tespit edilen 18 bin metrekare hayalet ağ çıkarılıp, bertaraf edildi. Denizler, ahtapot avcılığında kullanılan 10 kilometre uzunluğunda iplere donatılmış çömlek ile plastik borulardan temizlendi. Patlıcan avcılığında kullanılan 3 algarna da dipten çıkarılarak bertaraf edildi. Denizlerde balıkçılığın sürdürülebilmesi ve temiz kalması için herkesin özen göstermesi gerektiğine dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda Bakanlığımız denizlerde terk edilmiş av malzemelerinin temizlenmesi için bir proje başlatmıştı. Biz de Çanakkale olarak bu projeye 2016 yılında başladık. 2016-2019 yılları arasında başta Marmara Denizi olmak üzere, Çanakkale Boğazı ile Gökçeada ve Bozcaada açıkları da dahil 37 lokasyonda 500 bin metrekare alanı taradık ve toplam 18 bin metrekare hayalet ağ çıkararak bertaraf ettik. Özellikle deniz patlıcanı avcılığında kullanılan 3 tane algarna ağını da çıkararak yine bertaraf ettik. Ayrıca ahtapot avcılığının yasak olduğu dönemde kullanıldığını tespit ettiğimiz yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda iplere donatılmış çeşitli çömlek ve plastik borulardan oluşan düzenekleri de tespit ederek suyun altından çıkardık. Balıkçılarımıza özellikle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Riskli alanlarda kesinlikle avcılık yapmasınlar. İkinci olarak da ağ çatışmalarına neden olacak ortamlarda bulunmasınlar. Avcılık esnasında ağları denize düşerse mutlaka o noktayı bize bildirsinler ki biz bu taramayı yapıp kısa zamanda o ağları bularak denizden çıkaralım" dedi.


Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi
Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Hayalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de denizler hayalet ağlardan temizlendi - Son Dakika


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