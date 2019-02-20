Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Deprem

Çanakkale'de Deprem

38 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.23'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5,10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul'da da hissedildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

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