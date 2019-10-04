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Çanakkale'de deprem

15 dakika önce

Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.54'te gerçekleşen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak açıklandı.

(İHA)

Kandilli Rasathanesi, Çanakkale, Deprem, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
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