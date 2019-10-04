Çanakkale'de deprem
15 dakika önce
Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.54'te gerçekleşen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak açıklandı.
(İHA)
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