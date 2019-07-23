Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de dere kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale'de dere kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki dere kenarında başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'de dere kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki dere kenarında başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çarıksız köyü dere kenarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar dumuru jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede adının Ekrem Aykan olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede kişinin başından ve göğsünden vurulduğu ortaya çıktı.

Aykan'ın cesedi incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için önce Ezine Devlet Hastanesi ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Sabah, Ezine, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Banka komisyonları açık ve anlaşılır olacak Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de dere kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]