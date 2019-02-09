Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Derede Kaybolan Genci Arama Çalışmaları

Çanakkale'de Derede Kaybolan Genci Arama Çalışmaları

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 gençten 3'ünün cesedinin bulunmasının ardından diğer genci arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de Derede Kaybolan Genci Arama Çalışmaları, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçtaki 4 gençten 3'ünün cesedinin bulunmasının ardından diğer genci arama çalışmaları sürüyor.

Otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen ancak araçtan çıkmayan lise öğrencisi Barış Kurt'u (16) arama çalışmalarına Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılıyor.

Bazı kurumlardan gelen uzmanlardan oluşan ekiplerle yaklaşık 21 kilometrelik alanda başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

DSİ ekiplerince derenin yükselen debisinin azalması ve akıntı hızının düşürülmesi için yapılan yeni kanal önüne, suyun yönünün değiştirilmesi amacıyla 8,5 ton ağırlığında üçer metrelik 6 beton blok yerleştirildi. Yetkililer bu sayede suyun mevcut akıntısının yeni açılan kanala doğru giderek su altı ekiplerinin çalışmalarının kolaylaştırılacağını belirtti.

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna ve İl AFAD Müdürü Levent Yılmaz da bölgede çalışmaları koordine etti.

Olay yerine gelen Barış Kurt'un ailesinin bekleyişi ise sürüyor.


İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 1 Şubat gecesi Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 Şubat gecesi araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:07 Kaynak: AA

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