Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Derede Kaybolan Son Gencin de Cesedi Bulundu

Çanakkale'de Derede Kaybolan Son Gencin de Cesedi Bulundu

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra bulunan araçtan cesedi çıkmayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'de Derede Kaybolan Son Gencin de Cesedi Bulundu, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra bulunan araçtan cesedi çıkmayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cesedine ulaşıldı.

İlçede 2 Şubat gecesi akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan ve 4 Şubat'ta sudan çıkartılan otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen Barış Kurt'u arayan ekipler, cesedi olay yerine 3 kilometre uzaklıkta, Karamenderes ile Akçin çaylarının kesiştiği noktada buldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK) ekiplerince 3,5 metre derinlikte ve kıyıya 2 metre mesafede kuma saplanmış bulunan ceset, savcının incelemesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Arama çalışmalarını takip eden öğrencinin ailesi ve yakınları da hastane önüne geldi.

Olay

İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 2 Şubat gecesi Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 Şubat gecesi araç ile gençlerden 3'ünün cesedine ulaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Jandarma, Ezine, Çanakkale, 3. Sayfa
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