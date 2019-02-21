Çanakkale'de Derede Kaybolan Son Gencin de Cesedi Bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra bulunan araçtan cesedi çıkmayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra bulunan araçtan cesedi çıkmayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cesedine ulaşıldı.



İlçede 2 Şubat gecesi akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan ve 4 Şubat'ta sudan çıkartılan otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen Barış Kurt'u arayan ekipler, cesedi olay yerine 3 kilometre uzaklıkta, Karamenderes ile Akçin çaylarının kesiştiği noktada buldu.



Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK) ekiplerince 3,5 metre derinlikte ve kıyıya 2 metre mesafede kuma saplanmış bulunan ceset, savcının incelemesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Arama çalışmalarını takip eden öğrencinin ailesi ve yakınları da hastane önüne geldi.



Olay



İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 2 Şubat gecesi Akköy Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye, polis, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 Şubat gecesi araç ile gençlerden 3'ünün cesedine ulaşılmıştı.

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