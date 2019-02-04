Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Dereden Çıkartılan Araçtan 3 Ceset Çıktı

Çanakkale'de Dereden Çıkartılan Araçtan 3 Ceset Çıktı

29 dakika önce

- Çanakkale'de dereden çıkartılan araçtan 3 ceset çıktıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede bulunan araçtan 3 ceset çıktı.

Çanakkale'de Dereden Çıkartılan Araçtan 3 Ceset Çıktı, System.String[]
- Çanakkale'de dereden çıkartılan araçtan 3 ceset çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede bulunan araçtan 3 ceset çıktı.
Cumartesi günü akşam saat 21: 30 sularında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araç bulunarak, çıkartıldı. Dört çocuk olduğu öne sürülen araçtan 3 ceset çıktı.
17 AAC 010 plakalı aracı olay yeri ekipleri ve Savcı'nın incelemesinin ardından cesetler araç içerisinden çıkartıldı. Daha sonra tanıdıkları tarafından cesetlerin teşhisi yapıldı.
Yapılan teşhis sonucunda şoför koltuğunda Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16),arka koltuğunda ise Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ınolduğu tespit edildi. Ardından cesetler, ceset torbalarına konularak, ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayıp olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt için arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Ezine, Çanakkale, 3. Sayfa
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