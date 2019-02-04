Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Dereye Düşen Otomobilden 3 Gencin Cesedi Çıkarıldı, 1 Kayıp (6)

Çanakkale'de Dereye Düşen Otomobilden 3 Gencin Cesedi Çıkarıldı, 1 Kayıp (6)

30 dakika önce

OTOMOBİLDEKİ CESETLERİN KİMLİKLERİ BBELERLENDİÇanakkale'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılarak sürüklenen otomobille birlikte kaybolan 4 gençten 3'ünün kimlikleri belirlendi.

Çanakkale'de Dereye Düşen Otomobilden 3 Gencin Cesedi Çıkarıldı, 1 Kayıp (6), System.String[]
OTOMOBİLDEKİ CESETLERİN KİMLİKLERİ BBELERLENDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılarak sürüklenen otomobille birlikte kaybolan 4 gençten 3'ünün kimlikleri belirlendi. Araçtan indirilen gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Olay yerinde gençlerin yakınlarına yaptırılan teşhise göre sürücü koltuğunda bulunan kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta cansız bedenleri bulunanların ise, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16)ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi.

CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen 3 gencin cansız bedenleri ambulansa konularak Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu. İçi çamurla kaplı 17 AAC 010 plakalı otomobil ise vinç yardımıyla çekiciye konularak, kamyon garajına götürüldü.

KAYIP BARIŞ KURT İÇİN SABAH ARAMA BAŞLATILACAK

Kayıp olan 4'üncü genç Barış Kurt'u arama çalışmalarına yarın günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edileceği belirtildi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/EZİNE(Çanakkale),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Mehmet Yalçın, Anadolu Lisesi, Çanakkale, Ezine, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Dereye Düşen Otomobilden 3 Gencin Cesedi Çıkarıldı, 1 Kayıp (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]