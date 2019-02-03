Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Dereye Uçtuğu İddia Edilen Araç İçin Çalışma Başlatıldı

Çanakkale'de Dereye Uçtuğu İddia Edilen Araç İçin Çalışma Başlatıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Çanakkale'de Dereye Uçtuğu İddia Edilen Araç İçin Çalışma Başlatıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekipler, bölgede çalışma başlattı.

İddiaya göre, Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

Akköy, Ezine, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var

Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 02:26:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Dereye Uçtuğu İddia Edilen Araç İçin Çalışma Başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]