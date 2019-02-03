Çanakkale'de Dereye Uçtuğu İddia Edilen Araç İçin Çalışma Başlatıldı
1 saat önce
Çanakkale'de dereye uçtuğu iddia edilen araç için çalışma başlatıldı ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekipler, bölgede çalışma başlattı.
Çanakkale
'de dereye uçtuğu iddia edilen araç için çalışma başlatıldı ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine
ilçesinde, içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekipler, bölgede çalışma başlattı.
İddiaya göre, Ezine ilçesi Akköy
köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:50 Kaynak: İHA
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