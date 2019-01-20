Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Deve Güreşi Festivali

Çanakkale'de Deve Güreşi Festivali

25 dakika önce

Çanakkale'de "6. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Çanakkale'de Deve Güreşi Festivali, System.String[]
Çanakkale'de "6. Büyük Truva Deve
Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Çanakkale Belediyesi kurban satış alanında gerçekleştirilen festivalde, Çanakkale ve çevre illerden getirilen 180 pehlivan deve güreşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde dereceye giren "Kaltun" ve "Tuhan" isimli pehlivan develerin sahiplerine kupaları, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan tarafından verildi.

Ağalık kupası finalinde ise "Su Perisi" ve "Jet Baba" isimli develer, kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın
galibi Çanakkale'den "Su Perisi" oldu.

Güreşleri, CHP Çanakkale
Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan ve çok sayıda vatandaş izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:34 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Truva, Çanakkale, Kültür Sanat
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