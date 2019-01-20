Çanakkale'de Deve Güreşi Festivali

Çanakkale'de "6. Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali" düzenlendi.

Çanakkale'de "6. Büyük Truva Deve

Güreşleri Festivali" düzenlendi.



Çanakkale Belediyesi kurban satış alanında gerçekleştirilen festivalde, Çanakkale ve çevre illerden getirilen 180 pehlivan deve güreşti.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde dereceye giren "Kaltun" ve "Tuhan" isimli pehlivan develerin sahiplerine kupaları, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür

Gökhan tarafından verildi.



Ağalık kupası finalinde ise "Su Perisi" ve "Jet Baba" isimli develer, kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın

galibi Çanakkale'den "Su Perisi" oldu.



Güreşleri, CHP Çanakkale

Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan ve çok sayıda vatandaş izledi.

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