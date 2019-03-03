Çanakkale'de Deve Güreşi Festivali

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.



Ayvacık Güreş Arenası'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen 200'e yakın deve güreşti. Alanı dolduran binlerce vatandaşın takip ettiği güreşlerde develer birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.



Güreşlerde başarı gösteren develerin sahiplerine müsabaka sonrasında kupa takdim edildi.



Etkinlikte konuşan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, deve güreşlerinin bir kültürel etkinlik olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklere sahip çıkmak adına güreşleri düzenlediklerini kaydetti.



Geleneksel hale gelen güreşlerle ilçe ekonomisine de katkı sağlandığını vurgulayan Şahin, "Bugün buraya Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden de yoğun katılım var, bu bizi sevindirdi. Kültür turizmi açısından da değerlendirdiğimiz bu etkinliklerin ilçemizi tanıtmak açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Güreşleri, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ile diğer ilgililer izledi.

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