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Çanakkale'de devrilen cipteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'de devrilen cipteki 6 kişi yaralandı

02.02.2022 15:55
Çanakkale'de devrilen cipteki 6 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Çanakkale yönüne seyreden Ferhat Yıldırımçakar idaresindeki 65 AAZ 341 plakalı cip, Ayvacık Barajı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ferman, Vedat ve Ayhan Yıldırımçakar, Bayram Kaplan ve Zafer Yıldırım, ilk müdahalelerinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Balıkesir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de devrilen cipteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de devrilen cipteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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