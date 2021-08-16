Çanakkale'de devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akçıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kırsal Camialan Mahallesi'nde bir tarlada iş makinesiyle çalışma yapan Saim Akçıl (60), makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı.

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