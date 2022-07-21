Çanakkale'de devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
İstanbul yolunun ilçe çıkışı civarında, E.A.T. yönetimindeki 34 FF 83 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki A.N.T. (8) ve E.T. (10) araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.A.T. ve E.T. itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.N.T. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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