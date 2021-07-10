Çanakkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü Koray Demirtaş ile yanında bulunan oğlu Emir Demirtaş yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir

Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti