Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

16.07.2022 11:24
Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kestanelik köyünde tarlasına gitmek için yola çıkan Ali Koparan'ın (70) kullandığı plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan Koparan'ın öldüğünü belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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