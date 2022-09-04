İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür E'nin kullandığı 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilmiş, kazada araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetmiş, yaralı 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Çanakkale, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı - Son Dakika

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