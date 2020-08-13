Çanakkale'de domates hasat şenliği düzenlendi - Son Dakika

Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyünde domates hasat şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Koşuburnu köyü muhtarı Bektaş Gümüş ile üreticiler katıldı. Vali Aktaş ile AK Partili Turan, beraberindeki katılımcılar ile birlikte tarladan domates hasadı yaptı. AK Partili Turan, bir domatesi bıçak ile dilimlere bölüp yanındakilere ikram etti.

Bayramiç ilçesi Koşuburnu köyünün domates hasadına şahitlik ettiklerini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'miz her alanda büyüyen, her alanda marka iddiasını ortaya koyan bir şehir. Sanayide, turizmde olduğu gibi tarımda da iddialı bir şehir. Bugün tarımın bir alt başlığı olan domates üretiminde bir aradayız. Bölgemizin domatesi, elması, armudu, kirazı, şeftalisi, çileği çok kıymetli. Şu anda bu güzel köyümüzün insanlarıyla beraber domates hasadını başlatıyoruz. İnşallah bereketli bol, helal kazanç için adım atıyoruz. İstiyoruz ki çok daha iyi üretime destek olalım. Bölgenin kapalı sistem başta olmak üzere suyla ilgili taleplerini karşılayalım. Çünkü bu bölgede su varsa, çok daha fazla üretim oluyor. Biz bu özel günde köylümüzün, domates üreticimizin yanında olmak istedik" dedi.Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, Çanakkale'de 82 bin dekarlık alanda yılda 600 bin tonun üzerinde domates üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Bu üretim miktarıyla Türkiye 'deki domates üretiminin yüzde 5'inin karşılandığını belirten Karadağ, "Sıralamaya baktığımızda senelerde değişiklik gösterse bile hep 5'inci, 6'ncı sıradayız" diye konuştu.

Tarlada yapılan domates hasadının ardından, Koşuburnu köy meydanında İstanbul'a hale götürülmek üzere bir kamyona yüklenen domates kasalarından birkaçı, temsili olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından konuldu.

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