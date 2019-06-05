Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı.

Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı, System.String[]
ÇANAKKALE'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Ramazan Bayramın son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler, bayramın 2'nci gününde feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Çanakkale'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı izninde Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahillleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale feribot iskelesinden dönüş yoluna geçti. İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gitmek için dönüşe geçen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününden itibaren Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek için feribot sırasına giren tatilciler, uzun süre kendilerine sıra gelmesini bekledi. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri, hem de şehir içinde seyreden sürücüleri yönlendirerek trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.
Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapıyor.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ile bayramlaşmaya çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler Behzat Ç.'den beklenen fragman geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:53:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de dönüş yoğunluğu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]