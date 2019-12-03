Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Dünya Engelliler Gününde renkli görüntüler
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Çanakkale'de Dünya Engelliler Gününde renkli görüntüler

6 saat önce

Çanakkale'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' renkli görüntülere sahne oldu.

Çanakkale'de Dünya Engelliler Gününde renkli görüntüler, System.String[]

Çanakkale'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' renkli görüntülere sahne oldu.


Nedime Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda engelli öğrenci ve onların aileleri katıldı. Keyif dolu anların yaşandığı programda öğrenciler şarkılar seslendirdi, müzik aletleri çaldı, folklor oyunları oynadı. Anafartalar İlkokulu öğrencileri ise ront gösterisi ile izleyicilerden alkış aldı. Şiirlerin de seslendirildiği programın sonunda Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi grubunun müzik dinletisi sunuldu.


"Onlara daha rahat yaşayabilecekleri bir ortam sağlamak hepimizin görevi"


Programda bir konuşma yapan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, engelli sayılarına ilişkin verileri paylaşarak, "Engel deyince üzerinde belki de çok düşünmüyoruz, ama Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 10'u engelli. Bizim ülkemizde de bazı araştırmalar var. Çok güncel bir veri değil, ama ülkemizde de yüzde 12 civarında engelli olduğunu biliyoruz. Bu sebeple kimsenin buna kayıtsız kalması mümkün değil. Bizim yapmamız gereken, engel durumlarına göre tüm engellilerin ne hissettiklerinin farkında olmak ve onların sorunlarıyla hemhal olmak. Onlara daha rahat yaşayabilecekleri bir ortam sağlamak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.


Düzenlenen organizasyondan dolayı memnuniyetini dile getiren aileler ise, programda emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE

Dünya Engelliler Günü, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
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