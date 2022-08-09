Çanakkale'de 23 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 23 tarihi sikke ele geçirildi

09.08.2022 11:45
Çanakkale'de 23 tarihi sikke ele geçirildi

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 23 tarihi sikke ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 23 tarihi sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, suça sürüklenen 18 yaşından küçük şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli dönemlere ait üzerinde figürler bulunan 23 sikke, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 metal ile 108 taş obje, 3 AK-47 tip tüfeğe ait dolu fişek bulundu.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 23 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 23 tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika
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