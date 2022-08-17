Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu

17.08.2022 14:50
Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli A.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda, üzerinde figürler bulunan cep saati, çeşitli ebatlarda kiremit heykeller, sarı renkli bileklik, metal heykel, 4 adet sikke, boğa ve aslan figürlü para, renkli taşlar, Osmanlıca yazıların bulunduğu belge ile Arapça yazılı paralar ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de tarihi eserler ele geçirildi Çanakkale'de tarihi eserler ele geçirildi
Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de bir ikamette tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu - Son Dakika
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