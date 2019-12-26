Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.A. idaresindeki 45 PY 654 plakalı kamyon, Körüktaşı köyü yol kavşağında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre kamyonda bulunan 50 düzensiz göçmenden 32'si yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 25'i Ezine Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumları ağır olan 7 kişi ise Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan göçmenler ise Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Göçmenlerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla sürücü G.A. gözaltına alındı.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 32 yaralı

Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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