Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması

Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Afganistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Afganistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 26 Mart tarihinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Afganistan uyruklu M.I.H, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açılmış, göçmenleri taşıyan fiber tekne bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle batmıştı.

Olayın ardından teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 3'ü kadın, 1'i bebek 4'ünün cesetlerine ulaşılmış, kurtarılan 11 kişi ise Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:36 Kaynak: AA

Ayvacık, Afganistan, Çanakkale, Güncel
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