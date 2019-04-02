Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Afganistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Afganistan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale'de 26 Mart tarihinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Afganistan uyruklu M.I.H, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Olay



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açılmış, göçmenleri taşıyan fiber tekne bir süre sonra belirlenemeyen bir nedenle batmıştı.



Olayın ardından teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 3'ü kadın, 1'i bebek 4'ünün cesetlerine ulaşılmış, kurtarılan 11 kişi ise Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi

AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri

Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi