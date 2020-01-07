Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor - Son Dakika

Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor

6 saat önce

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, il genelinde görülen poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor, System.String[]

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, il genelinde görülen poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı. Eceabat hattında da iptal edilen seferler sabah 09.30 itibariyle yeniden başladı.


Gestaş firmasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "07.01.2020 Salı günü saat 02.54 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarımız geçici bir süreyle durdurulmuştur. Yine Çanakkale Liman Başkanlığı kararıyla, Lapseki- Gelibolu hattında karşılıklı olarak yapılan saat 08.00 seferleri sonrası geçici bir süreyle seferlere ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklamadan sonra Eceabat seferlerinin saat 09.30 itibariyle yeniden başladığı duyuruldu.


Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe- Gökçeada, Geyikli- Bozcaada ve Güney Marmara hatlarında da 2 gündür sefer yapılamıyor. - ÇANAKKALE

Poyraz Fırtınası, Kilitbahir, Çanakkale, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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