Çanakkale'de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, gün boyu etkili olan ve deniz ulaşımında aksamalara yol açan fırtınanın bu gece ve yarın da devam etmesi beklendiğinden yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 483-1-ÇNK numaralı uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın Çanakkale il genelinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60 ile 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."