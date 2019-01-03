Çanakkale'de Eğitime Fırtına ve Kar Engeli
1 saat önce
Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.
Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.
Bu gece yarısından itibaren Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de beklenen fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:40 Kaynak: AA
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