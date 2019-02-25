Çanakkale'de Eğitime Fırtına ve Kar Engeli
31 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Çanakkale
'nin Ezine
, Ayvacık
ve Bozcaada
ilçelerinde devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada'da resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Gökçeada
, Çan, Bayramiç
, Lapseki
, Biga
, Yenice
, Eceabat
ve Gelibolu
ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:00 Kaynak: AA
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