Çanakkale'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.
Çanakkale
'nin Biga
ve Ayvacık
ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Biga ve Ayvacık ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı.
İlçelerin yüksek kesimlerindeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.
Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:45 Kaynak: AA
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu
İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek