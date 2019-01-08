Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Eğitime Kar Engeli

Çanakkale'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Çanakkale'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ilçelerinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, Çan ve Ayvacık ilçelerinde 4 gündür aralıklara devam eden kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı.

Yoğun yağış nedeniyle her iki ilçe milli eğitim müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu.


Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları ve sürücüleri bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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