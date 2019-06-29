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Çanakkale'de eğlence mekanı çıkışı cinayet

41 dakika önce

Çanakkale'de eğlence mekanı çıkışı cinayet 45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı Kavgada aldığı darbelerle hayatını kaybettiÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan 31 yaşındaki kişi,...

Çanakkale'de eğlence mekanı çıkışı cinayet
45 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı
Kavgada aldığı darbelerle hayatını kaybetti
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan 31 yaşındaki kişi, 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.
31 yaşındaki Ramazan Öksüz, dün gece 03.30 civarında Arka Deniz Mevkisi'nde bir bar çıkışı henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple 4 kişi ile kavga etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ramazan Öksüz'ün yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık oluştu. Öksüz'ün olay yerinde kalbinin durduğu öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri geldi. Yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapılan Öksüz, tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Hastaneye kaldırılan Öksüz'ün kavga sonucu iç kanama geçirerek son nefesini verdiği belirlendi. Olayı duyan adalılar hastaneye akın ettiler. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin de sabaha kadar hastanede bekledi. Yaşanan olay sonrası adada gergin bir ortamın olduğu bildirildi. Ramazan Öksüz'ün cesedi Bursa'daki Adli Tıp'a gönderilirken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'de eğlence mekanı çıkışı cinayet
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
Bozcaada, Çanakkale, 3. Sayfa
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