Çanakkale'de ek koronavirüs tedbiriyle sahil ve parklar halka kapatıldı - Son Dakika

Çanakkale'de ek koronavirüs tedbiriyle sahil ve parklar halka kapatıldı

15.04.2021 16:48

Çanakkale'de 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı bir haftada 797,34'e yükselirken, kentin Türkiye'de üçüncü sıraya yükselmesinin ardından toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. İldeki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar verilirken, park ve bahçelerin kapıları kapatıldı.

Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu.

Vaka sayısında Türkiye üçüncüsü olan kentte sahiller ve parklar kapatıldı

YASAKTAN HABERİ OLMAYANLARI POLİS BİLGİLENDİRDİ

İlde vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbirleri aldı. Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı. Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi. Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.

Vaka sayısında Türkiye üçüncüsü olan kentte sahiller ve parklar kapatıldı

İSKELE MEYDANI DA KAPATILAN ALANLAR ARASINDA

Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, İskele Meydanı, kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor.

Çanakkale'de ek koronavirüs tedbiriyle sahil ve parklar halka kapatıldı

Hıfzıssıhha Kurulu, Çanakkale, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Çanakkale'de ek koronavirüs tedbiriyle sahil ve parklar halka kapatıldı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Elvan: Bu sahillerin tamamı kapatılsın sahile gitmek zorunlu ihtiyaç değil ancak pazar market kasap vb mecbur gitmek zorunda olduğumuz yerler sahiller kayak merkezleri vb eğlence yerleri virüs yuvası hastalığı kapan memlekete getiriyor bulaştırır garibin suçu ne onların getirdiği virüsü çekecek kapatılması gerek yaz da dahil orada bulunan eğlence yerleri kapansın biraz da zengin zarar etsin Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır

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