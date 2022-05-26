Ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı

26.05.2022 19:38

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyünde jandarma ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyünde jandarma ekipleri vatandaşların ihbarı üzerine ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyü sahilinde dün gece saatlerinde ekin tarlasında saklanan düzensiz göçmenler olduğunun ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, çoğunluğu Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakalayarak Geyikli Jandarma Karakoluna götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin taşındığı belirlenen bir ticari taksiye de el konuldu.

(Erol Güngördü - İHA)

Ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı
Ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı
Ekin tarlasında saklanan 26 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: İHA

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