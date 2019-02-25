Çanakkale'de Ekiplerin Kar Mücadelesi Sürüyor
1 saat önce
Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarında çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.
Çanakkale
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarında çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.
Kış aylarında olunması sebebi ile karla mücadele ekiplerini hazırlayıp müdahale için teyakkuz halinde tutan Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalara başladı. Gece gündüz tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde olan ve ilçe, köy ana arterleri ve köy yerleşim alanlarında aralıksız süren kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam eden Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 34 ekip ile toplamda 215 adet köyde çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, il genelinde yağan kar sebebiyle, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin hazır halde beklediği ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiği öğrenildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:44 Kaynak: İHA
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