Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
6 saat önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki katlı bir inşaatta çalışan işçi, kalıbını söktüğü ıslak kalası taşıdığı sırada binanın yakınından geçen elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki katlı bir inşaatta çalışan işçi, kalıbını söktüğü ıslak kalası taşıdığı sırada binanın yakınından geçen elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sarısöğüt köyünde bina inşaatında çalışan işçi Mehmet Söğüt (38), binanın kalıp işinin sökümünde kullandığı ıslak ahşap kalasın, bina inşaatının yakınından geçen elektrik tellerine çarpmasıyla elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Söğüt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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