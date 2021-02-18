Çanakkale'de elektrik çarpan 8 inek telef oldu
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, bir hayvan işletmesinde 5 inek ile 3 buzağı elektrik çarpması sonucu telef oldu.
Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde Köy Muhtarı Mehmet Şakar'ın büyükbaş hayvan işletmesinde saat 20.00 sularında elektrik kablolarının metal çatıya teması iddiası ile işletmede bulunan 5 süt ineği ile 3 buzağı telef oldu.
İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Köy Muhtarı Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de elektrik çarpan 8 inek telef oldu - Son Dakika